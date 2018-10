Johnny Depp et Robert Pattinson au Maroc pour le tournage d'un nouveau film

Les deux stars hollywoodiennes, Johnny Depp et Robert Pattinson se rendront bientôt au Maroc pour un tournage. Interviewé par The Playlist, Depp alias Jack Sparrow confie être «super excité» de tourner avec Mark Rylance et Robert Pattinson «au Maroc, vers la fin octobre».

Non ce tournage ne concernera pas un sixième Pirates des Caraïbes. Johny Depp précise qu’il s’agit «d’un film basé sur le livre (Waiting for the Barbarians), de l'auteur lauréat du prix Nobel», John Maxwell Coetzee.

Le film qui sera réalisé par le Colombien, Ciro Guerra, reprendra le livre qui raconte «à la première personne, la relation entre un représentant militaire et un fonctionnaire civil dans un empire colonial. Dans un contexte de conflit entre oppresseurs et opprimés, le livre explore les thèmes de la haine de l'autre et de la cruauté», précise pour sa part le site Konbini.