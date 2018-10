Le Polisario dépose plainte contre de grandes sociétés françaises

Le Polisario lance une nouvelle bataille contre des sociétés françaises, indique le site Africa Intelligence. Son avocat, Me Gilles Devers a déposé ce matin à Paris des plaintes contre notamment BNP Paribas, Société Générale, AXA, Crédit Agricole, la compagnie aérienne Transavia, filiale du groupe Air France-KLM, et UCPA, une société organisatrice de compétitions de surf à Dakhla.

Ce recours à la justice s’appuie sur les deux arrêts de la Cour de justice de l’Union européenne de janvier 2016 et février 2017, ayant appelé l’UE à exclure le Sahara occidental de tout projet d’accord commercial avec le Maroc.

En septembre, le Front avait intenté un procès en justice contre le groupe français Chancerelle. Il y a quelques mois, l’avocat du Polisario avait promis de mener ce genre d’actions contre les entreprises européennes présentes au Sahara.

Pour rappel, le 19 juillet dernier, la justice européenne a opposé une fin de non recevoir aux plaintes déposées par le Front Polisario, mettant ainsi fin à une série de menaces et de manœuvres du mouvement séparatiste. La CJUE qui s’est prononcé sur un énième recours en annulation de l’accord de pêche et l’accord d’associations signés entre le Maroc et l’Union européenne avait rappelé, tout au long de ses conclusions, que le Front Polisario n’a pas la qualité pour agir contre ces accords.