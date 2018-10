Innovation : Le Maroc se distingue à la Silicon Valley

Bonne performance pour les candidats marocains à la Word Cup Enactus 2018, qui a lieu en Californie dans la Silicon Valley, du 9 au 11 octobre 2018. Le Maroc, représenté par l’équipe Enactus de l’Ecole Mohammedia des ingénieurs, a été classé quatrième parmi trente-six pays.

L’édition 2018 a été remportée par le Canada, tandis que l’Egypte a remporté la deuxième position. Quant à la troisième place, elle a été décrochée par l’Inde. Par ailleurs, ce n’est pas la première réussite du Maroc à la Word Cup Enactus : le royaume a déjà été classé deuxième en 2014 et troisième en 2015.

Enactus est une plateforme dédiée à l’innovation et à l’entrepreneuriat, tout en favorisant les initiatives de développement durable.

Autre récompense pour l’entreprenariat marocain : le prix «Ford Mobility Challenge» qui est revenu à Walid Ijassi et sa startup Pomm’it. Doté de 25 000 dollars, ce prix remis en marge de la Word Cup Enactus vient récompenser les startups les plus innovantes. Ainsi, Pomm’it «se spécialise dans la production de produits agro-alimentaires et cosmétiques à base de pommes semi-détériorées, dans la perspective de créer des opportunités d’emploi pour les femmes rurales marginalisées par les inégalités, et pour réduire considérablement les pertes agricoles de pommes», précise le communiqué.

Basée dans la région de Midelt, la startup ambitionne de «dupliquer son concept dans d’autres régions du Maroc dans les quatre mois à venir».