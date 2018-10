Déchets ménagers : Le Maroc table sur un taux de traitement de 81%

Le Maroc table sur un taux de traitement des déchets ménagers de 81% grâce à la mise en œuvre du Programme national des déchets ménagers (PNDM), a indiqué jeudi à Rabat la secrétaire d’État chargée du développement durable, Nezha El Ouafi.

Après achèvement des travaux du centre d'enfouissement et de valorisation de Casablanca, le taux de traitement des déchets ménagers atteindra 81%, contre 62,44% actuellement, a précisé Mme El Ouafi lors du «Carrefour diplomatique» organisé à l’initiative de la Fondation diplomatique au profit du corps diplomatique accrédité au Maroc.

Ce programme, a-t-elle fait savoir, a permis jusqu’ici la création de 25 centres d’enfouissement et de valorisation des déchets, la réhabilitation de 49 décharges non-contrôlées, dont 29 en cours de réhabilitation ou programmés. Le PNDM vise principalement à augmenter le pourcentage de collecte des déchets selon une approche professionnelle à 90% en 2022.

Ce programme, mené en partenariat avec le ministère de l’Intérieur, contribue aussi à la sensibilisation et la formation des acteurs principaux œuvrant dans le domaine de la gestion des déchets.

Concernant la valorisation des déchets, le programme national vise à développer un processus de tri, de recyclage et de valorisation des déchets par le biais de projets pilotes afin d’augmenter le niveau de recyclage à 30% en 2022, permettant le développement de l’économie verte et la création d’emplois.

Mme El Ouafi a également abordé le programme national d’assainissement liquide et d’épuration des eaux usées (PNA), relevant qu’il a permis d’atteindre un taux d’épuration des eaux usées de 45,4% et la réalisation de 140 stations de traitement des eaux usées (STEP) et émissaires, dont 55 avec le traitement tertiaire.