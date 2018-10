ONCF.tk les retards du rail à venir

Ces nouvelles données publiées sur le mystérieux site ONCF.tk, ne choqueront personne. Selon son tout autant mystérieux développeur, «60 à 80% des trains de l’Office national des chemins de fer (ONCF) font un retard», des statistiques consultables directement sur le site web interactif.

Le développeur du site explique, dans une vidéo reprise par Le Desk, qu’il lui a fallu sept mois pour rassembler plusieurs données, dont le nombre dépasse les 370 000. Avant d’accéder à ces données, l’auteur explique avoir «percé» le système informatique de l’office, qu’il décrit comme étant «très avancée, comme celui du Japon».

Le site, encore à sa version bêta, offre les données journalières et hebdomadaires sur les différentes desserves de l’ONCF, en indiquant les départs à temps, le retard ainsi que les taux enregistrés de ce dernier. Parmi les chiffres les plus ahurissants recompilés par le créateur du site, on retient un taux de retard de 100% à Ben Guerir ainsi que des retards de plus de 5 heures au niveau de la gare d’Oujda.