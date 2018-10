Expulsion de deux Marocains considérés comme dangereux pour l’Etat italien

Les autorités italiennes ont expulsé jeudi deux Marocains et un Egyptien, «liés aux réseaux extrémistes islamiques ou considérés comme dangereux pour la sécurité de l'État».

Selon l’annonce faite par le ministère italien de l’Intérieur et relayée par l’Agence de presse italienne (AGV), cette expulsion porte à 106 le nombre d’extrémistes islamistes présumés expulsés cette année de l’Italie.

Le ressortissant égyptien, âgé de 37 ans, a été arrêté en mai à l’extérieur de Milan après avoir prétendument menacé des passants avec un grand couteau. Le suspect a également blessé un policier lors de son arrestation et endommagé la cellule de sa prison, a précisé le ministère.

Quant aux deux Marocains déportés, ils seraient âgés de 33 et 42 ans, a précisé le ministère.

Le premier aurait montré «une intolérance manifeste» à l’égard du christianisme alors qu’il purgeait une peine de prison pour des crimes de droit commun. Il aurait, durant cette période, interdit aux autres détenus de porter des symboles religieux.

L’homme aurait également salué l’attentat terroriste meurtrier de Barcelone en 2017, déclarant qu’il espérait que tous les musulmans mèneraient de tels actes. Quant à l’autre Marocain, âgé de 42 ans et déjà condamné auparavant pour possession illégale d’armes, il se serait «radicalisé» et «manifestait un malaise et une amertume» envers la société italienne et occidentale.

Au total, 343 extrémistes religieux ont été expulsés d’Italie depuis début 2015, conclut le communiqué du ministère italien.