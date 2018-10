Jeux olympiques de la jeunesse : Le Maroc rafle sept médailles à Buenos Aires

Le karatéka marocain Nabil Ech-Chaabi a remporté la médaille d'argent de la discipline au dernier jour des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ), qui se déroulent dans la capitale argentine Buenos Aires. Nabil Ech-Chaabi a ainsi offert au Maroc sa 7e médaille lors de cette manifestation sportive olympique.

Le karatéka marocain a remporté cette médaille après avoir été battu en finale par l'Iranien Navid Mohammadi dans la catégorie des plus de 68 kg.

Outre ce sacre, le Maroc a remporté, lors de ce rendez-vous olympique, des médailles grâce à Fatima Zahra Abou Fares (or, taekwondo), à Safia Salih (argent, taekwondo), à Anas Essayi (argent, 1 500 m), à Yassine Elouarz (argent, boxe), à Yassine Sekouri (argent, karaté) et à Oussama Edari (bronze, karaté).

Les JOJ de Buenos Aires ont été marqués par la participation de 20 athlètes marocains dans huit disciplines, à savoir l'athlétisme (05), la boxe (4), le karaté (3), le taekwondo (2), le judo (2), la natation (2), la planche à voile (1) et la lutte (1).

Organisée du 06 au 18 octobre sous le thème «Vivre l’avenir», l’édition de Buenos Aires a rassemblé plus de 4 000 athlètes issus de plus de 200 pays et participant à 32 épreuves sportives.