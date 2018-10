Maroc : Un détenu se suicide à la prison locale de Tiflet 2

L'Administration de la prison locale de Tiflet 2 a annoncé qu'un détenu s'est donné la mort par pendaison, jeudi matin à 8h15, «à l'insu de tout le monde», malgré les tentatives de secours menées par les fonctionnaires de l'établissement.

Dans un communiqué, la direction de la prison a précisé que le détenu, dénommé A. G. a été mis en détention provisoire dans le cadre d'affaires liées à l'extrémisme et au terrorisme, après avoir purgé une peine d'emprisonnement dans des affaires similaires.

Concernant les circonstances de cet acte, la même source précise que le mis en cause s'est suicidé par pendaison au moyen de ses sous-vêtements et d’une échelle à lits superposés. Le parquet et la famille du défunt ont été avisés conformément aux dispositions de la loi en vigueur.