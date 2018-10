Ceuta : Le poste-frontière pour piétons fermé pendant une semaine

Les autorités marocaines et espagnoles ont décidé de fermer le poste-frontière reliant le Maroc à Ceuta et destiné aux piétons. Une fermeture qui peut se poursuivre jusqu’à lundi prochain, rapporte l’agence Europa Press mercredi.

La décision prise conjointement par le Maroc et l’Espagne est destinée à éviter les bousculades qui se produisent lorsque des personnes tentent de franchir les frontières en transportant leurs marchandises.

La même source indique que plus de 2 000 personnes pénètrent chaque jour dans l’enclave espagnole, précisant que les femmes porteuses franchissent les frontières les lundis et les mercredis alors que les hommes font de même les mardis et les jeudis.

En avril, une nouvelle initiative a été mise en place pour permettre aux porteuses de marchandises d’utiliser des chariots, ce qui rend plus facile et plus pratique le transport des produits de Ceuta vers le Maroc.



La nouvelle mesure appliquée par les autorités de la ville de Ceuta est entrée en vigueur à la suite de pressions exercées par des ONG qui dénonçaient les incidents fréquents qui se produisent lors du franchissement de la frontière. Pour mémoire, quatre femmes sont mortes l’année dernière dans une bousculade survenue à la frontière après avoir tenté d’accéder à l’enclave espagnole.