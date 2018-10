Khouribga : L'Université Al Akhawayn remporte la compétition nationale de programmation

L’Université Al Akhawayn à Ifrane (AUI) a remporté le weekend dernier à Khouribga, la 7e édition du «Moroccan Collegiate Programming Contest», pour la 5e année consécutive.

Un communiqué de l’AUI indique ce jeudi que la compétition de haut niveau, qui s’est tenue au sein de l’école 1337, a connu la participation de 67 équipes et de plus de 200 étudiants de prestigieuses écoles et universités nationales, telles que l’École nationale supérieure d’informatique et d’analyse des systèmes (ENSIAS), l’Institut national des postes et télécommunications (INPT) ou encore l’École Hassania des travaux publics (EHTP).

L’équipe gagnante d’AUI se composait cette année de Omar Moussa, Abdelmajid Essofi et Ahmed Lekssays, coentraînés par l’ancien champion Khalil Ait Brahi, poursuit le communiqué.

«Cette consécration vient confirmer l’esprit d’excellence et d’innovation des étudiants d’AUI qui, par le passé, ont gagné plusieurs autres grands concours, notamment Mate Rov, CodeiTCPC et ActInSpace 2018», conclut l’AUI.