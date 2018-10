Tinghir : Décès d’une femme lors d’une marche de protestation

Une femme âgée de 71 ans est décédée, mercredi soir, suite à la chute accidentelle d'un pont situé au niveau du douar Ighrem Melloulen relevant de la commune de Aït Youl, dans la province de Tinghir, apprend-on auprès des autorités locales.

La défunte participait avec les habitants du douar Aït Dard, relevant de la commune de Ighel N'oumgoun, à une marche de protestation, avant de tomber le long d'une pente rocheuse et de perdre la vie, ajoute la même source.

Les autorités locales et de sécurité et les éléments de la protection civile sont intervenus et ont transféré la dépouille à la morgue de l'hôpital Boumalne Dades. Cinq femmes ayant perdu conscience ont été transférées également au même établissement hospitalier, qu'elles ont quitté après avoir reçu les soins nécessaires.

Les autorités compétentes ont ouvert une enquête sous la supervision du parquet compétent pour déterminer les tenants et aboutissants de cette affaire, précise la source.