Le drame ferroviaire de Bouknadel au Parlement

Les politiques s’approprient le drame ferroviaire de Bouknadel. Les groupes parlementaires (députés et conseillers) de l’opposition comme de la majorité ont interpelé le ministre des Transports sur l’accident ayant fait sept morts et plusieurs dizaines de blessés.

Les premiers à dégainer furent les députés du groupe conjoint RNI-UC par une question orale adressée à Abdelkader Amara, le mardi 16 octobre, le jour même du déraillement du train.

De leur côté, les députés Istiqlaliens ont demandé la comparution du même ministre devant les membres de la Commission des Infrastructures de l’Energie des Mines et de l’Environnement.

Une initiative qui a fait ensuite tâche d’huile au sein de la Chambre des conseillers. Les élus du PJD ont demandé à leur «frère» de mettre toute la lumière sur les circonstances ayant conduit au drame.

De son côté, la Confédération démocratique du travail a exigé, via ses quatre conseillers, une réunion urgente de la Commission de l’Intérieur et des Collectivités locales à la 2e Chambre afin d’auditionner le ministre.

Même son de cloche auprès du PAM qui n’a pas raté l’occasion d’interpeller la majorité gouvernementale.

Dans les prochains jours, les autres groupes parlementaires devraient faire entendre leur voix et interpeler le gouvernement. En attendant une éventuelle comparution du ministre des Transports et de l’Equipement, les prochaines séances des questions orales au Parlement, respectivement du 22 et 23 octobre, s’annoncent houleuses.