Sahara : L’Algérie accepte de se rendre à la réunion de Genève

L’Algérie sera présente à la réunion de Genève sur le Sahara occidental, prévue début décembre. Une annonce faite, hier, depuis New York par son représentant permanent aux Nations unies, Sabri Boukadoum, rapporte l'APS.

«L'Algérie, en tant que pays voisin et observateur officiel du processus de paix, a répondu immédiatement et de façon positive à l'invitation du président Köhler à une table ronde à Genève les 5 et 6 décembre», a-t-i déclaré dans son intervention devant la quatrième Commission de l’ONU, chargée des questions politiques et de la décolonisation.

La Mauritanie, qui n’a pas encore réagi officiellement à l’invitation de Horst Köhler, a elle aussi confirmé sa participation, selon le porte-parole du secrétaire général de l'ONU, Stéphane Dujarric. «Le Polisario, le Maroc ainsi que l'Algérie et la Mauritanie ont confirmé leur participation aux pourparlers qui seront menés par Horst Köhler à Genève en décembre», a-t-il déclaré mardi lors du point de presse quotidien.

Le voisin du sud a toujours pris part aux pourparlers, en sa qualité de pays observateur, aux pourparlers sur le Sahara lancés sous l’égide de l’ONU.

Pour rappel, le Maroc a répondu à l’invitation de l’envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, le 2 octobre. Le lendemain, le Polisario lui a emboîté le pas.