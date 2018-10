Piratage Facebook : Les utilisateurs peuvent vérifier si leurs données ont été volées

Une récente faille de sécurité sur Facebook a causé, le 12 octobre, un piratage de masse visant près de 30 millions de comptes à travers le monde. Le Maroc n’ayant pas échappé à cette attaque, des utilisateurs se son vus momentanément voler leurs profils, qui ont été rendus accessibles à des tiers.

L’administration du réseau social explique que ce piratage a été rendu possible lorsque ses auteurs, encore inconnus, ont exploité la vulnérabilité d’un code de l’option «voir en tant que». Une faille qui a causé le vol de milliers de jetons d’accès, donnant ainsi aux pirates le contrôle sur les profils affectés. Univers Free Box explique le modus operandi des instigateurs de l’attaque : «Ils contrôlaient déjà certains comptes et ont utilisé une technique automatisée pour passer d’un compte à l’autre afin de voler les jetons d’accès des amis et ceux des amis des amis etc., pour un total d’environ 400 000 personnes.»

Une partie des listes de contacts de ces personnes-là a été utilisée, afin de voler jetons d’accès des 30 millions d’utilisateurs. Pour le dernier million, les pirates n’auraient pas réussi à récupérer les données précise le réseau social. Numerama indique que «si pour un premier groupe de 15 millions de comptes l’attaque informatique a été d’une sévérité limitée (accès au numéro de téléphone et / ou à l’adresse mail), il n’en va pas de même pour le second groupe de 14 millions de profils» dont plusieurs données personnelles ont été copiées.

Facebook envisage de contacter les personnes concernées. Mais en attendant, il est possible que les utilisateurs vérifient eux-mêmes s’ils ont été visés via une page d’assistance Facebook. Les internautes doivent se connecter et vérifier en bas de la page explicative si leur compte est concerné ou non et à quel niveau.