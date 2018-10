Drame de Bouknadel : Les Etats-Unis ainsi que plusieurs pays adressent leurs condoléances

L’accident ferroviaire a fait 7 morts et plus de 86 blessés dont 7 dans un état grave / Ph. DR.

Plusieurs pays étrangers ont réagi ce mardi suite au drame survenu près de Bouknadel, lorsqu’un train en provenance de Casablanca et à destination de Kénitra a déraillé. L’accident ferroviaire a fait 7 morts et plus de 86 blessés dont 7 dans un état grave.

L’ambassade d’Espagne au Maroc a relayé sur son compte officiel Twitter une lettre de condoléances du gouvernement espagnol.

«Nos sincères condoléances aux proches des victimes au nom du peuple espagnol», indique la lettre qui précise que «le gouvernement rappelle par cette lettre ses liens profonds et solidaires avec le gouvernement et le peuple marocain, pays ami, voisin et allié stratégique dans la région du Maghreb».

Comunicado Gobierno de España de condolencias por víctimas accidente de tren de Bouknadel, Marruecos. pic.twitter.com/4FlcmA4cT4 16 octobre 2018

L’ambassade de France au Maroc s’est également exprimée sur ce drame. «C’est avec une vive émotion que nous avons pris connaissance de l’accident ferroviaire survenu aujourd’hui au Maroc, près de Bouknadel, sur la liaison entre Rabat et Kénitra», indique-t-elle dans un premier Tweet avant de présenter ses condoléances aux proches des victimes.

La #France présente ses condoléances aux proches des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés. Elle assure le #Maroc de sa solidarité dans cette épreuve. (2/2) — La France au Maroc (@AmbaFranceMaroc) 16 octobre 2018

Des condoléances ont été aussi présentées par l’ambassade des Etats-Unis au Maroc aux victimes et à leurs proches.

The U.S. Embassy in Morocco expresses our deepest sympathies to the families and friends of those affected by today’s tragic train accident. — U.S. Embassy Morocco (@USEmbMorocco) 16 octobre 2018

Pour sa part, Thomas Reilly, ambassadeur britannique au Maroc, a exprimé sur Twitter ses «condoléances personnelles et celles de [son] gouvernement à ceux qui ont été blessés dans cet accident affreux». «Toutes nos prières pour ceux qui y ont perdu leur vie et pour leurs familles», a-t-il écrit.

#Morocco train crash: #Rabat. Je voulais exprimer mes condoléances personnelles et celles de mon gouvernement à ceux qui ont été blessés dans cet accident affreux et toutes nos prières pour ceux qui y ont perdu leur vie et pour leurs familles @ukinmorocco https://t.co/9cgWFKZG17 — Thomas Reilly (@TSAReilly) 16 octobre 2018

Du côté des pays arabes, la Jordanie et le Koweït ont été les premiers à réagir. Cité par le média arabophone MNC Daily, le roi de la Jordanie Abdellah II a adressé une lettre de condoléances au roi Mohammed VI, lui exprimant la solidarité du peuple et de la monarchie jordanienne suite au drame survenu près de Salé. Le cheikh Sabah al-Ahmed al-Jabir al-Sabah a lui aussi adressé une lettre de condoléance au souverain marocain, relayée par le média Alnafetha News.