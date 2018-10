Accident ferroviaire : Un dispositif en attendant le rétablissement de la circulation des trains

Quelques heures après l’accident ferroviaire ayant coûté la vie à 7 personnes près de Salé, l’Office national des chemins de fer (ONCF) annonce la mise en place d’un dispositif spécial pour rétablir la circulation des trains entre le nord et le sud du royaume.

Dans un communiqué de presse relayé sur sa page Facebook, l’ONCF indique que «suite à l’accident survenu ce mardi au niveau de Bouknadel et après la fin des opérations de secours et d’évacuation des passagers du train N°9, les équipes ONCF sont mobilisées pour rétablir le trafic le plus rapidement possible».

«En attendant le rétablissement de la circulation normale des trains, l’ONCF a mis à la disposition de ses clients, des autocars pour poursuivre leur voyage entre Salé et Kénitra», poursuit le communiqué. Un programme spécial de circulation des trains a également été arrêté pour cette journée du mardi.

L’ONCF invite enfin ses clients «à s’informer auprès des gares et du centre de relations clients au 2255, ou de s’adresser aux collaborateurs ONCF en gilets rouges mobilisés dans les gares».

Pour rappel, sept personnes ont perdu la vie alors que plus de 86 autres ont été blessées dans le déraillement survenu ce mardi matin à Bouknadel, près de la ville de Salé. Une enquête a été ouverte alors que les experts tentent de déterminer les causes et les circonstances de cet accident tragique.