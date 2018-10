Maroc : La première école Epitech en Afrique bientôt à Casablanca

Le directeur général d’Epitech et le président de la Chambre de commerce, d’industrie et de services de Casablanca-Settat (CCIS-CS) ont procédé, lundi, à la signature d’un protocole d’accord en vue d’un partenariat entre les deux institutions.

Une première école devrait voir le jours durant les prochains mois, au sein même de la CCIS-CS. A terme, l’idée est de «multiplier les écoles programme d’Epitech dans la région» précise la CCIS-CS.

A travers le programme Grande école, Epitech forme des experts à l’innovation et à toutes les technologies de l’information et de la communication. Il est composé du Cycle Bachelor en 3 ans et du Cycle Expertise en 2 ans.

Par ailleurs et à travers son programme Web Académie, Epitech est aussi une école gratuite pour les 18-25 sortis du système scolaire sans qualification, qui ne trouvent pas (ou plus) leur place dans le circuit scolaire traditionnel, afin de leur permettre de retrouver un avenir professionnel.

La Coding Academy au sein d’Epitech propose des formations courtes et intensives en développement informatique pour se renforcer, se réorienter et donner de solides atouts à sa carrière professionnelle. Enfin, Epitech Executive MBA propose une formation de manager, hors du temps de travail, pour les professionnels du numérique ayant au moins 5 ans d’expérience et souhaitant développer leurs compétences pour accélérer leur carrière.