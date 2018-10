Enseignement supérieur : Plus de 381 000 bourses d'étude en 2018-2019

Un total de 381 783 bourses d’étude devrait être attribué au titre de la rentrée universitaire 2018-2019, dont 162 283 nouvelles bourses pour les trois filières, a indiqué lundi le ministre de l’Éducation nationale, de la formation professionnelle, de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Saaid Amzazi.

Répondant à une question orale sur «les normes d’attribution des bourses d’étude universitaires», présenté par le groupe Justice et Développement à la Chambre des représentants, M. Amzazi a précisé que 147 845 nouveaux bacheliers sont titulaires de bourses, soit un taux de couverture de 73% à l’échelle nationale.

Ce taux s’élève à 80% dans 19 provinces ne disposant pas d’établissements et de cités universitaires, alors qu’il a atteint 100% dans 14 provinces, à savoir les provinces du sud, Jerada et Figuig.

En outre, le budget alloué aux bourses est passé de 718 millions de dirhams à 1 800 millions entre 2012 et 2018, soit une progression de 150,6%.

Dans un souci de promouvoir davantage l’égalité des chances en matière d’accès à la bourse, le ministère se penche sur la préparation d’un nouveau décret ciblant les étudiants issus de familles démunies et fondé sur des critères à caractère social, tout en faisant en sorte que le calendrier de l’année universitaire soit pris en compte dans le versement des bourses.

Le ministre a fait savoir que 55 800 étudiants bénéficient du logement, dont 59% de filles, ajoutant que le nombre de cités universitaires a atteint 23, parmi elles deux nouvelles à Safi et Agadir, en plus de neuf internats et 31 résidences d’étudiants.