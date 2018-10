France : Le Franco-marocain Mounir Mahjoubi change de secrétariat d’Etat

Ce mardi 16 septembre, un communiqué de l’Elysée annonce la nomination de Mounir Mahjoubi comme secrétaire d’Etat auprès du ministre de l’Economie et des finances et du ministre de l’Action et des comptes publics au terme d’un remaniement gouvernemental et ministériel. Ainsi, il travaillera conjointement avec Bruno Le Maire et Gérard Darmanin.

Mounir Mahjoubi est un homme d’affaires spécialisé dans le numérique et qui s’est fait remarquer, dès 2007, en animant la campagne électoral de Ségolène Royal et en concevant la campagne numérique de François Hollande. Il avait rejoint le mouvement La République en marche (LREM) en 2017, il a été élu dans le 16e arrondissement de Paris après les élections législatives.

Heureux de continuer mon engagement au sein du Gouvernement pour une France championne du numérique au service des humains. Merci à @EmmanuelMacron et @EPhilippePM de leur confiance.



Depuis Bercy, j’aurai tous les moyens d’agir à la transformation de l’économie et de l’Etat. — Mounir Mahjoubi (@mounir) October 16, 2018

Titulaire d’une maîtrise de droit à la Sorbonne et d’un master en finances décroché à Sciences Po Paris, il va pouvoir faire jouer ses multiples casquettes dans son nouveau poste. Quant au secrétariat chargé du numérique, relié au Premier ministre, il disparaît des radars comme l’explique le site Numerama. Le Franco-marocain s’est dit «heureux» et prêt à «agir par tous les moyens pour la transformation de l’économie et de l’Etat».