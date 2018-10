Migration : L'Espagne demande «beaucoup plus d'aides» pour le Maroc et la Mauritanie

Le ministre espagnol des Affaires étrangères, Josep Borrell a plaidé hier pour «aider beaucoup plus» des pays africains comme le Maroc, la Mauritanie ou le Sénégal en matière de gestion des flux migratoires, indique l’agence EFE.

«Il faut aider davantage le Maroc. L’Espagne défend le fait que sur le front atlantique, le Maroc, la Mauritanie et le Sénégal bénéficient d’une aide bien supérieure à celle qui leur a été accordée jusqu’à présent car ils en ont besoin», a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse à l’issue du conseil des ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne, à Luxembourg.

Dans ce contexte, le responsable a précisé que «les flux migratoires n’ont pas diminué, mais qu’ils se sont simplement déplacés», citant à titre d’exemple le «principe des vases communicants». Il a ainsi demandé à remédier aux «déséquilibres démographiques et de revenus entre l’Europe et l’Afrique», estimant qu’«il n’y a pas de frontière qui sépare deux réalités très différentes».

Des déclarations qui font écho à celles de Federica Mogherini. A l’issue de ce même conseil des ministres, la cheffe de la diplomatie de l’UE a annoncé qu’une délégation des Vingt-Huit se «rendra cette semaine au Maroc et en Mauritanie» en vue d’examiner les moyens assurant aux deux pays «un contrôle plus approprié et adéquat des flux migratoires».

Mogherini a reconnu que l’UE a constaté une hausse de l’ordre de 150% des arrivées de migrants à travers la Méditerranée occidentale, et par conséquent a décidé d’«augmenter» l’aide, «particulièrement à destination du Maroc et de la Mauritanie».