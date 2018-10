«Quand Ma est partie pour Mars» : L’histoire des mères Marocaines parties aux Pays-Bas

Le film «Quand Ma est partie pour Mars» du réalisateur maroco-néerlandais Abdelkarim El-Fassi met en scène le chemin de l’immigration entrepris pas sa mère pour rejoindre son mari aux Pays-Bas.

L’artiste, qui n’en est pas à ses débuts, relate non seulement l’histoire de ses propres parents, mais aussi celle de «nombreuses mères Marocaines, qui durant les années 1970 ont quitté leur terre et ne se sont jamais senties chez elles aux Pays-Bas», explique-t-il à la radio à Rijnmond.

De plus, pour ce travail qui est une suite de la pièce de théâtre «Mon père, l’expatrié et Oumi», les acteurs qui incarnent les rôles principaux sont les propres parents d’Abdelkrim El-Fassi. «Je pense que c’était très courageux de la part de ma mère d’avoir accepté de se joindre au projet du film. C’est une sorte de tabou d’être au premier plan en tant que femme marocaine et elle a beaucoup été soutenue par mon père», explique-t-il.

«Quand Ma est partie pour Mars» a déjà rencontré un franc succès au sein des salles néerlandaises de cinéma. Il s’exporte ce lundi soir au petit écran à 21h, sur la chaîne de télévision NPO 2.