Maroc : Le désert marocain rend hommage à Saint-Exupéry

C’est une escale légendaire d’Antoine de Saint-Exupéry et son Aéropostale qui reprend vie à Tarfaya. Sur place, un groupe de Français (les amis de Tarfaya) refait le périple de l’auteur et aviateur, selon l’AFP. Accompagnés de jeunes enfants marocains (Hiba, 12 ans, et Rania, 18 ans), les pilotes font escale à Cap Juby, là où St-Exupéry a puisé son inspiration pour Le Petit Prince. Avant de prolonger leur Raid Latécoère - Aéropostale vers le Sénégal, ils font un intermède désertique où «quelque chose rayonne dans le silence», comme le poétise un pilote.

Parmi les passagers, un certain Hervé de Saint-Exupéry, arrière petit-neveu de l’écrivain et sa fille, Albane, atterrissent à Tarfaya avec l’idée de «créer du lien intergénérationnel». Aussi, le président de l’association des amis de Tarfaya, Sadate Shaibata, n’hésite pas à évoquer un «moment historique» où il a l’impression de voir redescendre «Saint-Ex» de son avion le traverse. Car au-delà du simple périple, c’est un véritable échange qui existe entre les participants et les Tarfaouis. En effet, des actions solidaires, éducatives et culturelles avec des écoles et des association locales sont prévues, selon l’AFP.

Le tout est accompagné d’un match de football, du classique thé et des pâtisseries marocaines. Un évènement qui n’est pas sans rappeler le festival internationale de Taragalte qui, du 26 au 28 octobre, rendra un grand hommage à la mémoire du poète humaniste, dans ce désert qu’il chérissait tant.