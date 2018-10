Emigration irrégulière : «Le nombre de tentatives avortées a doublé depuis 2016»

Le nombre de tentatives avortées d'émigration irrégulière au départ du Maroc est passé de 32 000 en moyenne chaque année entre 2003 et 2015, à quelque 65 000 depuis 2016, soit plus du double, a indiqué Khalid Zerouali, wali, directeur de l'immigration et de la surveillance des frontières.

La réorientation des flux de migrants vers le Maroc s’explique, tout d’abord, par le renforcement des facteurs d'appel et d'attraction en Europe enregistrés dans le sillage des vagues de migrants et de réfugiés qu'a connues ce continent, a-t-il affirmé dans un entretien publié par l’hebdomadaire international Jeune Afrique dans sa dernière livraison.

Interrogé sur la coopération maroco-espagnole en matière d'immigration, le responsable marocain a souligné que les réunions régulières du groupe migratoire permanent, créé en 2003, ont permis aux deux pays d'harmoniser leurs matrices d'analyse et de coordonner leurs actions.

Khalid Zerouali a assuré que les rencontres, ces derniers mois, du ministre de l'Intérieur avec le commissaire européen aux migrations et affaires intérieures ont inauguré une nouvelle ère de coopération rénovée entre le Maroc et l'UE dans le domaine des contrôles frontaliers et dans la lutte contre les réseaux.

«Les contours de cette coopération, que nous voulons durable et pérenne, et non juste conjoncturelle, sont en cours de finalisation par les experts des deux parties», a-t-il précisé.

S’agissant de la problématique de l'ouverture de centres de rétention pour les migrants interceptés en mer en dehors des frontières européennes, le wali, directeur de l’immigration et de la surveillance des frontières a relevé que cette solution a déjà montré ses limites en Europe. «Nous n'allons donc pas transposer une mesure vouée à l'échec. D'autant plus qu'in fine cette solution ne fera que déplacer un problème sans le résoudre sur le fond», a-t-il affirmé.