Tanger : Démantèlement d’un réseau de fraude et de piratage de comptes bancaires

La brigade de lutte contre la cybercriminalité à la wilaya de Tanger a procédé au démantèlement d'un réseau soupçonné de fraude informatique, de contrefaçon et de piratage de plusieurs comptes bancaires de clients à l'étranger, a-t-on appris de source policière.

Suite à une plainte déposée par une institution bancaire internationale, les services de la police judiciaire de Tanger ont mené une enquête sur la base de données électroniques, qui s'est soldée par l'arrestation de ce réseau criminel s'activant dans la fraude, le vol et l'escroquerie via internet en utilisant les données bancaires privées de certains clients. Des membres de ce réseau résident à Tanger de manière illégale via l'usurpation de l'identité de tierces personnes et possèdent des véhicules suspects.

Ce réseau, composé de 13 ressortissants subsahariens et dont le leader est un Sénégalais âgé de 32 ans (D.M.), a été arrêté au niveau d'un hôtel classé à Tanger, a-t-on fait savoir.

Selon la même source, cette opération d'arrestation a eu lieu après que les suspects ont effectué des réservations en ligne d'appartements en utilisant des cartes bancaires, qui ont été préalablement déclarées volées par des citoyens résidant à l'étranger.

Les membres de cette bande criminelle ont été arrêté en flagrant délit. Ces individus effectuaient des réservations en ligne tout au long des mois de septembre et d'octobre, d'une valeur globale s'élevant à plus de 214 000 de dirhams.

Les treize suspects ont été placés en garde à vue et soumis à une enquête avant que les chefs d’accusation susmentionnées ne soient portées contre cinq d'entre eux.