Le groupe «Jil Jilala» en concert à Tunis à l'ouverture des Journées du Maroc en Tunisie

Le groupe musical mythique «Jil Jilala» s'est produit en concert, samedi en nocturne au Théâtre des Régions de la cité de la culture à Tunis, en ouverture des journées du Maroc en Tunisie, organisées jusqu'au 13 octobre sous le signe «La culture, le dialogue et le bon voisinage».

Le public a pu apprécier une pléiade des titres les plus connus de cette formation musicale, créée en 1972. «Manifestou takafa», «Assalamou Alaykoum», «Nostalgia», «Leklam lemrassaâ», «Rih lbareh», «Chemâa» et «Lejwad» sont autant de titres remarquables inspirés du malhoun et chaleureusement applaudis par le public qui a afflué en masse sur les lieux de la soirée organisée par l'ambassade du Royaume à Tunis.

Intervenant à cette occasion, l'ambassadeur du Maroc en Tunisie, Latifa Akharbach a relevé l'importance de ce genre de manifestations dans le renforcement de l'interaction et l'échange culturels. Le ministre de la Culture et de la communication, Mohamed El Aaraj a aussi indiqué que ces journées visent à valoriser les relations distinguées et historiques existant entre les deux pays.

Pour sa part, le ministre tunisien des Affaires culturelles, Mohamed Zine El Abidine, a mis l’accent sur les nombreux points communs que partagent les deux pays dans le domaine culturel, notamment ceux liés à l'héritage maghrébin et arabo-islamique.

Après cette soirée, les festivités reprennent le 17 octobre avec une pièce de théâtre intitulée «Maqamate Badiâ Azzaman Al Hamadhani» de feu Tayeb Saddiki, acteur dramaturge et metteur en scène marocain. La pièce sera interprétée au Théâtre de l’Opéra à la Cité de la Culture, par la troupe «l’Instant Théâtre».

Le programme des Journées marocaines en Tunisie propose également une rencontre économique, à travers l’organisation d’une table ronde pour examiner les perspectives d'échanges économiques entre le Maroc et la Tunisie et les obstacles qui empêchent leur développement et leur diversification.