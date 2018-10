Ouragan Leslie près du Maroc ? La Direction de la météorologie se veut rassurante

L’ouragan Leslie inquiète les autorités portugaises. Les services météorologiques du Portugal (IPMA) ont indiqué que le ciel se couvrirait progressivement à partir du milieu de l’après-midi, d’après le journal régional Ouest-France. L’IPMA a également prévu des pluies intermittentes sur la côte ouest à partir de la fin de l’après-midi, amenées à s’étendre progressivement sur le reste du pays et pouvant être fortes en fin de journée.

Au Maroc, l’ouragan risque de se faire sentir «entre Tanger et le nord de Kénitra. [Il] occasionnera des averses orageuses et des rafales de vents modérées à assez-fortes», a indiqué à 2M.ma Houcine Youabed, chef du service communication à la Direction de la météorologie nationale (DMN). Le responsable s’est toutefois montré rassurant :

«La trajectoire de l’ouragan n’intéressera pas le Maroc. Leslie passera à 800 kilomètres, loin de nos côtes.»

Des vitesses atteignant 118 km/h au minimum

D’après le National Hurricane Centre (NHC), basé aux Etats-Unis, Leslie est actuellement un ouragan de catégorie 1 sur une échelle qui en compte 5. «On prévoit des vents dangereux, des vagues et de fortes précipitations, alors que Leslie atteindra la péninsule ibérique au Portugal dans environ 18 heures et l’ouest de l’Espagne dans environ 24 heures», a annoncé le NHC ce matin.

L’ouragan Leslie s’est rapidement dirigé vers la péninsule ibérique. / Ph. Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique – NHC

Le portail web Futura Sciences explique que «l’ouragan est le nom générique attribué à un cyclone tropical dans deux régions des zones tropicales et subtropicales». Il s’agit d’un côté de l’Atlantique nord, le golfe du Mexique, l’est du Pacifique nord et les zones côtières attenantes (dont l’archipel des Antilles), et de l’autre le sud-est de l’océan Indien — entre l’Indonésie et l’Australie —, le Pacifique sud et les zones côtières attenantes (dont la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française).

Les ouragans peuvent générer des vents dont les vitesses moyennes atteignent au minimum 118 km/h. L’ouragan en lui-même ne va pas à plus de 20 à 30 km/h en moyenne, précise de son côté Le Dauphiné. «Il s’agit d’une large zone de nuages orageux en rotation, accompagnée de vents forts : dans l’hémisphère sud, ils tournent dans le sens des aiguilles d’une montre alors que, dans l’hémisphère nord, c’est dans le sens contraire», résume le journal régional.