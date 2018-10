Ouazzane : Une caravane médicale dispense plus de 5 200 consultations

Une caravane médicale pluridisciplinaire, organisée du 7 au 12 octobre à Ouazzane, a dispensé plus de 5 200 consultations et 150 interventions chirurgicales au profit de la population de la province, indique la direction régionale de la Santé à Tanger-Tétouan-Al Hoceima, qui est à l'origine de cette initiative.

Organisée en partenariat avec le Conseil provincial d'Ouazzane, les autorités locales et l’Association médicale d'aide au développement entre l'Auvergne et le Maroc (AMDAM), cette caravane gratuite a concerné toutes les communes de la province à travers trois centres d'accueil et de consultation médicale à la ville d'Ouazzane et aux centres Zoummi et Lamjaara, en plus de l’hôpital provincial d'Ouazzane.

Cette caravane médicale a permis à la population de la province de bénéficier de 5 275 consultations médicales, réparties entre 2 969 consultations en médecine générale et 1 440 consultations médicales spécialisées, ajoute la même source.

Par spécialités, ces consultations se répartissent entre 297 consultations en pédiatrie, 417 consultations cardio-vasculaires, 410 en rhumatologie, 714 en médecine dentaire, 50 en pneumologie, 158 en gynécologie obstétrique, 29 en dermatologie, 27 en gastro-entérologie et 11 consultations en psychiatrie.

A cela s'ajoutent 155 interventions chirurgicales menées au niveau de l’hôpital provincial Abou Kacem Zahraoui, dont 61 chirurgies pédiatriques et 58 chirurgies gastriques.