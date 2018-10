New York : Des super héroïnes arborent leur hijab lors du Comic Con 2018

Pas besoin de cape pour être un héros. Du 4 au 7 octobre à New York s’est tenu le Comic Con 2018, l’un des plus grands évènements dédiés à la culture pop sur la côte Est des Etats-Unis.

Un groupe de femmes arborant des costumes de super héros s’est ainsi distingué en gardant leur hijab, indique le magazine Teen Vogue. De nombreux personnages ont été représentés, à l’instar du guerrier Thor, Captain America et Iron Man. L’une des participantes, Maliha Fairooz, a posté une série de photos de son équipe de héroïnes sur Instagram.

Sur Twitter, de nombreux internautes ont applaudi cette initiative. «Vous avez l’air incroyable et vous menez le bon combat !», a notamment écrit l’un d’eux. «Une approche fantastique de nos super-héros préférés de Marvel (société de production cinématographique, ndlr), avec amour et respect pour nos merveilleuses sœurs musulmanes», abonde une autre.

A fantastic approach to our favourite Marvel superheroes, with love and respect to our wonderful Muslim sisters. :) — Kei Fox (@FoxJMcCloud) 9 de octubre de 2018

Après le succès du film «Black Panther», l’équipe de Marvel a déclaré qu’elle travaillerait à davantage de diversité et d’inclusion dans ses prochains films. «De nouveaux lieux et terres qui ont chacun une signification culturelle, et continuent de raconter des histoires qui montrent le monde tel qu’il est, qui représentent des gens qui, par le passé, ne se sont peut-être pas vus représentés de cette manière. Nous voulons continuer à faire ça», a déclaré Kevin Feig, directeur des studios Marvel au magazine Entertainment Weekly.