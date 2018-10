Parlement : Les partis politiques gâtés dans le discours du roi Mohammed VI

Le roi Mohammed VI a prononcé, ce vendredi, un discours devant les parlementaires. Un texte annonciateur d’une bonne nouvelle pour les finances des partis politiques : le monarque a annoncé une valorisation de la subvention annuelle accordée par le ministère de l’Intérieur aux formations.

L’annonce a immédiatement été suivie par des applaudissements de l’hémicycle. «Nous appelons à une augmentation du soutien public accordé aux partis, en veillant à ce qu’ils en allouent une fraction aux compétences qu’ils mobilisent pour des missions de réflexion, d’analyse et d’innovation», a-t-il déclaré.

«Nous sommes soucieux d’accompagner les formations politiques, par une incitation à rénover leurs méthodes de travail dans le but de rehausser la performance des parties et, in fine, d’améliorer la qualité des législations et des politiques publiques.»