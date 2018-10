Un styliste maroco-néerlandais en mode camouflage à la Dutch Sustainable Fashion Week

Vous ne verrez plus jamais les treillis de la même façon après la Dutch Sustainable Fashion Week (la semaine de la mode durable néerlandaise) et les créations du styliste maroco-néerlandais Mo Benchellal. Se tenant du 5 au 14 octobre à Amsterdam cet évènement mise sur la durabilité et l’innovation des collections, visant à faire prendre conscience du gaspillage dans l’industrie du vêtement relate l’ambassade des Pays-Bas au Marocsur sa page Facebook.

Mo Benchellal a même collaboré avec le ministère de la défense néerlandais pour sa collection d’inspiration militaire. Le jeune styliste a concocté une collection de 32 tenues mêlant haute couture et tenues d'armée. Mêlant les silhouettes tout en préservant l’aspect militaire d’origine le créateur a voulu créer «un monde onirique», selon le site néerlandais Fashion united.