Publicité : Le détergent Mio lauréat de la première édition du Trophée Tilila

La marque de détergent Mio a remporté la première édition du Trophée Tilila, prix qui récompense la publicité télévisuelle la plus valorisante de l’image de la femme, avec à la clé une campagne publicitaire offerte sur 2M, indique la chaîne dans un communiqué.

Le comité Parité et Diversité de 2M a en effet organisé la première édition de ce prix, qui récompense la publicité télévisuelle qui lutte contre les stéréotypes négatifs à l’égard des femmes. La remise du trophée a eu lieu lors d’une cérémonie organisée mercredi 10 octobre à Casablanca, rassemblant l’ensemble des acteurs de la publicité, les plus importants annonceurs du Maroc, les agences de conseil en communication, les représentants des médias ainsi que les institutionnels.

Le jury, présidé par Khadija Boujanoui, présidente du comité Parité et Diversité de 2M, était composé de Leila Rhiwi, représentante de ONU-Femmes Maghreb, Mohammed Janjar, sociologue et anthropologue, Adel El Fakir, directeur général de l’ONMT, Rabéa Naciri, universitaire et militante des droits des femmes, Sonia Terrab, réalisatrice et écrivaine, ainsi que Syrine Cherif, publicitaire spécialiste en communication directrice de l’agence tunisienne la plus primée du Maghreb.

«Nous avions une crainte, celle que notre publicité choque l’opinion publique car elle a un parti pris fort et clair. Nous avions même préparé une autre version au cas où. Heureusement, la publicité a eu beaucoup d’échos favorables», a déclaré Anwar Radi, président-directeur général de Ama Détergent (MIO). Des échos suite auxquels la société a décidé de soutenir financièrement des associations marocaines qui viennent en aide aux femmes dans différents domaines.