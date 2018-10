Maroc : Le Groupe Crédit Agricole renforce son accompagnement des petits et grands agriculteurs

A l’occasion du lancement de la campagne agricole 2018-2019, le Groupe Crédit Agricole annonce dans un communiqué le renforcement de son dispositif d’accompagnement des petits et grands agriculteurs.

Il lance ainsi CAM Leasing, première société de leasing «vert», avec pour mission le financement de la mécanisation de l’agriculture (tracteurs, moissonneuse batteuses et tous autres machines, matériels et équipements agricoles) et l’accompagnement de l’ensemble des industries agro-alimentaires.

«A travers la mise en place de cette structure, GCAM ambitionne de contribuer de manière significative aux objectifs de mécanisation de l’agriculture marocaine telles qu’édictés par le Plan Maroc Vert», indique-t-on de même source.

CAM Leasing propose des produits répondant aux différents besoins des agriculteurs et visant l’amélioration de leur productivité, leurs revenus et leur développement durable, au travers de la modernisation et du renforcement de leurs équipements et moyens de production.