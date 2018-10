EPITECH, école de référence des métiers du numérique s’implante à Casablanca

La prestigieuse Ecole pour l'informatique et les nouvelles technologies (EPITECH) devrait ouvrir prochainement ses portes à Casablanca. Les locaux seront situés en plein cœur de Casablanca, au sein de la Chambre de Commerce d’Industrie et des Services.

Offrant une pédagogie innovante, l’école de référence dans la formation des métiers du numérique proposera des formations d’expert bac+5 et bachelor bac+3, ainsi que des formations gratuites de 24 mois (12 mois à l’école et 12 mois en entreprise) au 18-25 ans, en situation d’échec scolaire. Les professionnels pourront également bénéficier de formations continues dans le domaine des nouvelles technologies.

EPITECH c’est avant tout une école qui forme chaque année plus de 18 000 étudiants et compte 60 000 anciens en entreprise à des postes à responsabilité. Cette nouvelle école, la première en Afrique, se rajoutera aux 13 en France et les trois autres en Europe.