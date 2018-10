Maroc : L’achat de Saham par le Sud-africain Sanlam enfin autorisé

Le groupe d’assurance Saham Finances a acquis le groupe sud-africain Sanlam à compter du 11 octobre 2018, rapporte un communiqué de la firme marocaine. Après le feu vert de l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale, selon L’Economiste, le groupe sud africain a obtenu l’intégralité du reste des actions, soit 53,37% de Saham Finances. Cette opération fait que le groupe de Moulay Hafid El Alamy rejoint le géant de l’assurance sud africain, premier en Afrique en valeur-marché d’après Bloomberg.

We're pleased to announce the conclusion of SAHAM Finances acquisition, our biggest acquisition to date, transforming us into a leading financial services player in Africa. The next 100 years start today. https://t.co/xnPvuEshLH pic.twitter.com/0BYrEj3pcP