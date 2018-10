Football : Le Maroco-néerlandais Abdenasser El Khayati attend toujours d’être convoqué par Hervé Renard

L’attaquant maroco-néerlandais Abdenasser El Khayati, de l’ADO La Haye, fait actuellement la Une des journaux sportifs aux Pays-Bas. Et pour cause, le jeune talent attend depuis plus d’une année de faire son entrée en équipe nationale.

«La sélection marocaine a été dévoilée la semaine dernière, mais je n’en fais pas partie», déplore-t-il. Désormais, le seul objectif du footballeur de 29 ans est d’entamer une carrière à l’international, que ce soit avec l’équipe néerlandaise ou marocaine, rapporte le site Nu Sport.

Néanmoins, «[son] premier choix est celui du Maroc» mais, dit-il, s’il devait trancher, «je choisirais simplement le pays qui m’appellera en premier», confie-t-il. Dans l’attente, Abdenasser El Khayati a été contacté par Mark Wotte, de la fédération marocaine, qui lui a affirmé qu’«[il] était charmé par [lui], mais que l’équipe marocaine dispose déjà de bons joueurs occupant le poste d’attaquant, tels que Younes Belhanda, Hakim Ziyech ou encore Mbarek Boussoufa».

Né à Rotterdam, le joueur s’est adonné très jeune à sa passion. A ses 18 ans, il ne jouera qu’une saison au sein de l’équipe du PSV Eindhoven avant d’être transféré au FC Den Bosch, son club formateur. Cette saison, le Maroco-néerlandais a impressionné l’ADO Den Haag, avec sept buts en huit matchs.