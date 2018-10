Maroc : «Ou ana ?», une campagne pour lutter contre les violences sexuelles sur les enfants

La campagne «Ou ana ?», issue du projet «PLATEFORME CDE» et menée par l’Association Amis des Enfants, est une campagne dont le but est celui de vulgariser les informations concernant les droits de l’enfant à travers le langage des réseaux sociaux.

Cette campagne vise à faire du public «un acteur responsable et impliqué activement», car comme indiqué dans le code pénal à l’art. 299, 430 et 431, tout individu a obligation de signaler un cas de violence sexuelle à l’encontre d’un enfant et de lui porter secours.

Le constat est effrayant : selon les dernières données du ministère de la Justice, en 2017, on compte 2 403 cas de violences sexuelles à l’égard des enfants au Maroc. Ceux-ci ne sont que les données officielles, mais selon les associations, la réalité se révèle beaucoup plus inquiétante, note la même source.

Ainsi, pour informer le grand public sur la situation alarmante des violences sexuelles à l’égard des enfants du Maroc, l’Association Amis des Enfants, en partenariat avec l’association Osraty, la Fondation Rita Zniber, Dar Al Atfal Al Ouafae ainsi que SOS Villages d’Enfants déploiera une campagne sur les réseaux sociaux, principalement sur Facebook.