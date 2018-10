Maroc : Le festival Taragalte rendra un vibrant hommage à Antoine de Saint-Exupéry

Amis et amoureux de l’écrivain, poète et journaliste français, Antoine de Saint-Exépury se donnent rendez-vous à Mhamid El Ghizlane (province de Zagora), à l’occasion de la neuvième édition du festival international de Taragalte (26-28 octobre), pour célébrer ce grand homme de la littérature française.

Tenue sous le thème «Sahara, une terre fertile», cette manifestation sera marquée par un vibrant hommage à Saint-Exépury, qui aimait tant voyager et qui chérissait le désert et le considérait comme un véritable cadre d’inspiration et d’imagination, souligne un communiqué des organisateurs.

L’occasion sera, ainsi, appropriée pour refaire la rencontre de l’auteur de beaux ouvrages, mais aussi parmi les plus humanistes de la littérature française, en l’occurrence «Le petit prince», paru il y a 75 ans. La présence, notamment, de Thierry Spas, membre de l’Association «Les Amis de Saint-Exupéry», sera d’une grande portée dans la mesure où il s’agit de l’un des connaisseurs et des conservateurs de l’héritage de l’auteur de «Terre des hommes».

Outre les témoignages prévus lors de cette célébration, le programme de cet hommage comprend également la projection d’un documentaire sur Antoine de Saint Exupéry intitulé «Un Pont sur le Sahara» avec la voix off de l’auteur, suivi d’un débat autour d’un feu de camp, a précisé la même source.