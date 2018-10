Casablanca : Le spectacle de Jamel Debbouze annulé suite à des «manquements graves au contrat»

Le spectacle «Maintenant ou Jamel», dont la représentation était prévue à Casablanca les 19 et 20 octobre a été annulé par décision unilatérale de la société Kissman Maroc Production, détentrice exclusive des droits des spectacles de Jamel Debbouze au Maroc.

Dans un communiqué de presse, la société a évoqué «la violation flagrante des obligations essentielles au titre de manquements graves au contrat» établi avec le diffuseur marocain Radio Planet, qui aurait également «manqué aux règles élémentaires de la déontologie», selon la même source.

De son côté, Radio Planet rejette en bloc «ces accusations graves qui portent atteinte à son image et qui ne reposent sur aucun fondement» et affirme être en train «d’étudier tous les recours pour faire rétablir ses droits».

«Sans succès», la société marocaine confie «s’être battue jusqu’au bout pour convaincre l’artiste et son entourage de maintenir la tenue du spectacle à Casablanca». Spectacle qui aura bien lieu, car Kissman Maroc Production et Jamel Debbouze travaillent actuellement sur de nouvelles dates qui seront communiquées très prochainement. Par ailleurs, Radio Planet a annoncé pour sa part que le processus de remboursement des spectateurs est déjà enclenché et sera bouclé dans les meilleurs délais.