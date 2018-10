Nador : Les Pays-Bas réclament 40 000 euros aux organisateurs du FICMEC

L’ambassade néerlandaise à Rabat réclame plus de 40 000 euros aux organisateurs du Festival international de cinéma et mémoire commune (FICMEC), qui se déroule actuellement à Nador.

Sur fond de tensions diplomatiques, les organisateurs ont décidé de retirer le statut d’invité d’honneur des Pays-Bas au festival. Contacté par Yabiladi, Abdesslam Boutayeb, directeur du festival, explique que ce retrait fait suite aux déclarations du ministre néerlandais des Affaires étrangères, Stef Block. Il estime que «ses propos et son ingérence dans le dossier rifain portent atteinte à l’intégrité et à l’indépendance de la justice marocaine». Et d’ajouter que «ces accusations remettent en cause toute la légitimité de l’appareil judiciaire».

Quant aux réclamations de l’ambassade, le directeur du festival va plus loin, admettant qu’il sera «dans l’obligation de vendre une partie de sa maison» pour rembourser les frais, étant donné que la somme a déjà été déboursée. Dans ce sens, il explique que cet argent était destiné à la couverture d’un pourcentage des frais d’hébergement de la délégation néerlandaise, ainsi qu’à la mise en place d’un stand de cinéma.

Pour les organisateurs, «la contrat est clair et a été respecté». Cependant, l’ambassade néerlandaise ne l’entend pas de cette oreille. N’étant pas le pays invité d’honneur au festival, les conditions de subventions ne sont plus remplies. Le pays exhorte donc les organisateurs du festival à rembourser la totalité des paiements effectués, précise pour sa part l’agence de presse espagnole EFE.