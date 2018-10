Une Franco-marocaine nommée à la tête d'un géant mondial de la chimie

La franco-marocaine Ilham Kadiri a été élue nouveau PDG du groupe belge leader mondial de la chimie, Solvay. Elue à l’unanimité par le conseil d’administration de Solvay, «sa connaissances des marchés stratégiques, son esprit résolument tourné vers le client et sa capacité à construire une vision galvanisante en font le leader dont le groupe a besoin», a déclaré Nicolas Boël, président du conseil d’administration de Solvay.

Pour sa part, Ilham Kadiri a déclaré être «impatiente de rejoindre le groupe dont la passion pour la science, ses valeurs et sa transformation font écho à [son] parcours personnel et professionnel».

I have always been passionate about #science, #chemistry and #innovation. Throughout my career and more recently, I focused on #technologies improving people’s life pic.twitter.com/60LcZhxscT