Rabat : Ouverture demain de l’exposition «Entre peinture et poésie» de Mohamed Mourabiti

Mohamed Mourabiti a notamment créé l’espace d’art Al Maqâm à Tahannaout, lieu de rencontres culturelles et artistiques. / Ph. Institut français de Rabat

L’Institut français de Rabat présente l’exposition «Entre peinture et poésie» de Mohamed Mourabiti, d’après les textes des poètes Adonis, Anne Rothschild, Mostafa Nissabouri, Ali Hajji, Mohamed Bennis, Abdelhak Serhane, Michel Butor et Bernard Noël.

Le vernissage aura lieu le 10 octobre à 18h30 à la Galerie de l’Institut français de Rabat. Une table-ronde se tiendra également le 11 octobre à la même heure et au même endroit, en présence de Mohamed Bennis, Mostafa Nissabouri, Adil Hajji, Salima Naji, Bernard Noël, Anne Rothschild et Abdelhak Serhane.

«Artiste autodidacte, Mohamed Mourabiti a toujours eu la peinture rivée aux entrailles. Après des décennies de travail, il expose ses œuvres tant au Maroc qu’à l’étranger. Il a créé l’espace d’art Al Maqâm à Tahannaout, lieu de rencontres culturelles et artistiques où se retrouvent peintres, sculpteurs, poètes, écrivains dans un esprit d’extrême convivialité. Il est par ailleurs le fondateur du festival culturel Al Haouz», indique l’Institut français de Rabat dans un communiqué.

«Mourabiti a côtoyé et fréquenté les grands intellectuels et écrivains de notre époque. Il en résulte des dialogues artistiques féconds, qu’il s’agisse de l’écrivain et poète français Bernard Noël, du poète arabophone Mohammed Bennis, de l’écrivain Abdelhak Serhane, du poète Nissabouri ou encore du poète syrien Adonis», ajoute la même source.