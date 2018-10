Egypte : Arrivée d'un lot de 1,8 tonne d'aides humanitaires du Maroc pour la Palestine

Trois avions transportant 1,8 tonnes d'aides humanitaires qui seront acheminées, par voie terrestre, vers la bande de Gaza via le poste frontalier de Rafah, ont atterri lundi soir à la base aéroportuaire de l'Est du Caire.

Cette opération s'inscrit dans le cadre du pont aérien déployé par le Maroc, sur Hautes instructions royales, afin d'acheminer des aides humanitaires au peuple palestinien.

L'opération de réception de ces aides humanitaires a été supervisée par l’ambassadeur du Maroc au Caire et représentant permanent du Royaume auprès de la Ligue des Etats arabes, Ahmed Tazi, et les membres de l'Ambassade du Maroc.

Ces aides, constituées de médicaments et de fournitures médicales, seront transportées vers la bande de Gaza afin de satisfaire les besoins de l'hôpital de campagne médico-chirurgical déployé par les Forces armées royales (FAR) dans la bande de Gaza. Ce dernier prodigue, depuis juin dernier, des prestations médicales au profit des Palestiniens victimes des derniers affrontements et à l'ensemble de la population de la bande.

Les prestations médicales sont prodiguées par un staff composé de 97 éléments, dont 13 médecins et 21 infirmiers. Il offre des consultations dans différentes spécialités, notamment en médecine générale, médecine dentaire, médecine d’urgence, cardiologie, ophtalmologie, ORL, gynécologie-obstétrique, traumatologie, pédiatrie et radiologie, ce qui est de nature à pallier le manque enregistré dans la bande de Gaza en matière de prestations médicales.

Outre ces aides médicales, le soutien du Maroc à la population de la bande de Gaza comprend des aides alimentaires octroyées par la Fondation Mohammed V pour la solidarité, consistant en des produits de première nécessité, des couvertures et médicaments.