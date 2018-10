Football : Arrestation de 7 individus impliqués dans les actes de hooliganisme

Sept individus, dont un mineur, impliqués dans les actes de hooliganisme qui ont suivi le match entre le Rapide Oued Zem et le Raja de Casablanca, disputé dimanche, ont été arrêtés par les éléments du commisariat de police de Oued Zem pour violences, dégradation des biens d’autrui et vandalisme, a indiqué la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

Deux véhicules des services de maintien de l’ordre et deux autres appartenant à des particuliers ont été endommagés lors de ces évènements après avoir été touchés par des jets de pierres, souligne la DGSN dans un communiqué, ajoutant que trois éléments de la force publique ont été également blessés, à des degrés divers, à la suite de ces actes, et évacués à l’hôpital local pour recevoir les soins nécessaires.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue et sous contrôle, pour le cas du mineur, pour les besoins de l’enquête qui se déroule sous la supervision du parquet compétent, alors que les investigations et les opérations d’identification sont toujours en cours pour l’arrestation de tous les individus impliqués dans ces actes criminels, selon la même source.