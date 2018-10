Maroc : Une maison d’édition lance une plateforme pour la formation des jeunes

La maison d’édition casablancaise En Toutes Lettres annonce le lancement du programme Openchabab, destiné à former les jeunes marocains aux «valeurs d’ouverture». Ce travail sera axé autour des thématiques comme la lutte contre l’extrémisme religieux, l’égalité hommes-femmes, les libertés individuelles et la démocratie participative, selon le site officiel des éditeurs.

La formation inclura un travail de terrain auprès d’experts et d’acteurs de la société civile, en plus d’une formation aux outils de restitution (storytelling, datajournalisme, documentaires audio et vidéo) par des professionnels des médias. Ce chantier va durer deux ans, pour ensuite donner lieu à une médiatisation, voire à des publications au sein de la collection Enquêtes pour les meilleurs travaux. L’appel est lancé aux étudiants en journalisme, aux jeunes journalistes, ainsi qu’aux différents acteurs de la société civile.