Football : Le Maroc affronte les Comores à Casablanca

L’équipe nationale marocaine affrontera son homologue des Comores, le 13 octobre prochain au stade Mohammed V de Casablanca. Il s’agit du troisième tour des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) 2019. Cette rencontre est la première d’une double confrontation dont le match retour se tiendra à Mitsamiouli, le 16 octobre, selon le site lionsdelatlas.ma.

Hervé Renard, entraîneur des Lions de l’Atlas, a d’ores et déjà convoqué 26 joueurs dont un nouveau venu : Mehdi Bourabia, milieu de terrain du club italien Sassuolo. Aussi, trois joueurs du championnat marocain ont été sélectionnés. Il s’agit d’Ismail El Haddad et de Salaheddine Saidi du Wydad de Casablanca, ainsi qu’Abdelilah Hafidi du Raja de Casablanca.

A leur actif, les Lions de l’Atlas ont 3 points après deux journées et une défaite par 1 but à 0 au Cameroun, ainsi qu’une victoire à Casablanca par 3 buts à 0 sur le Malawi. C’est donc un match crucial pour le Maroc dans la course à la qualification pour la CAN 2019. Tous les espoirs sont donc portés sur la sélection nationale, d’autant plus que Fouzi Lekjaa, président de la Fédération royale marocaine de football (FMRF) a précédemment déclaré lors d’une conférence de presse qu’il était «impossible de viser moins».