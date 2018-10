Maroc : Une association invite Amir Peretz à donner une conférence à Tanger

Amir Peretz, l’ancien chef du Parti travailliste, est convié au Maroc, à l’invitation de l’Association jeunesse de Tanger pour la culture et les arts. Son président, l’artiste amazigh Abdelali Rahmani, justifie l’initiative par les «origines marocaines» de l’ex-ministre de la Défense.

Et d’ajouter que cette présence du natif de Bejaad, le 9 mars 1952, serait une preuve de plus attestant que «l’islam est une religion du vivre-ensemble, de dialogue et de l’acceptation de l’autre», rapporte le média local Aswat News. Selon la même source, Peretz devrait animer une conférence sous le thème «Le Maroc, terre des religions et du vivre-ensemble».

Bien avant que le député israélien ne réagisse à l’invitation, des associations connues pour leur opposition à la normalisation avec Israël sont déjà vent debout contre l’arrivé au Maroc d’un «criminel de guerre».

La dernière fois qu’Amir Peretz s’est rendu au Maroc remonte au 8 octobre 2017. Il conduisait une délégation de parlementaires israéliens venue à Rabat pour participer à une conférence organisée par l’Assemblée parlementaire de la Méditerranée, en partenariat avec l’Organisation mondiale du commerce sur le thème : «Faciliter le commerce et les investissements dans la région méditerranéenne et africaine». Des années avant, le 17 février 2006, Amir Peretz, alors chef du Parti travailliste, avait été reçu par le roi Mohammed VI.