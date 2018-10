Chabat commémore à sa manière la 1ère année de son éviction de la tête de l’Istiqlal

Hamid Chabat se rappelle au bon souvenir des Marocains. L’ancien secrétaire général de la Balance, évincé de son poste il y a tout juste un an, a demandé dans une lettre adressée «à ses frères et sœurs de l’Istiqlal» de se mobiliser.

Le député de Fès – sa dernière casquette politique – constate la «gravité» de la situation «dans tous les domaines : économique, social et culturel… et naturellement politique», écrit-il. Les griefs de Chabat portent essentiellement sur l’enseignement, l’habitat, les droits de l’homme et la question du Sahara.

Après avoir diagnostiqué les maux dont souffre selon lui le Maroc, il a immédiatement pointé la responsabilité de l’Etat dans le confinement de toutes les voix critiques sur le bilan du gouvernement.

En revanche, Chabat n’a pas exprimé le moindre reproche à l’égard de Nizar Baraka, son successeur, dans sa gestion du Parti de l’Istiqlal. Mieux, il a invité ses «frères et ses sœurs istiqlaliens» à se mobiliser avec un «sincère patriotisme» autour «de la direction du parti sous le leadership du secrétaire général du parti».