Japon : Abdellatif Guerraoui reçoit la médaille de l'Ordre du Soleil Levant

Lee président de l'Association d'Amitié Maroc-Japon, Abdellatif Guerraoui, a été décoré vendredi par le gouvernement japonais, qui lui a décerné la médaille de l'Ordre du Soleil Levant, Rayons d'Or en Sautoir. Cette distinction reconnaît au Marocain sa contribution au développement des relations maroco-japonaises. Elle lui a été remise par l'ambassadeur du Japon à Rabat, Takuji Hanatani, au nom de l’Empereur du pays.

Le diplomate a rappelé que l'Association d'Amitié Maroc-Japon a été créée le 8 novembre 1977, avec l'objectif d'œuvrer pour le développement des relations économiques, scientifiques et culturelles entre les peuples des deux pays.

Dans ce sens, Abdellatif Guerraoui a indiqué que les relations entre le Maroc et le Japon étaient étroites, dynamiques et forte" dans différents domaines, tout en évoquant les grandes opportunités qui s'ouvrent pour une nouvelle coopération bilatérale.

Les Ordres du Soleil Levant sont récompensent les contributions exceptionnelles à la nation ou au public. Ils sont conférés également aux personnalités de nationalité étrangère qui ont contribué au développement des relations d’amitié et des échanges dans divers domaines entre le Japon et les autres pays.

Abdellatif Guerraoui a entamé sa carrière professionnelle au sein de l'Office chérifien des phosphates, avant d'occuper le poste de ministre de l'Energie et des mines, entre 1993 et 1997. Il a ensuite été chargé du portefeuille des Affaires sociales, de la Santé, de la Jeunesse et des Sports et de l'Entraide nationale.

En 2001, il a été nommé wali de la région de Laâyoune-Boujdour-Sakia El Hamra et entre 2002 et 2003, il a occupé le poste de directeur général de l’Agence pour la promotion et le développement économique et social des provinces du Sud.