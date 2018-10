La Shoah dans les manuels scolaires au Maroc ? Un ministre israélien salue «l'initiative royale»

En Israël, un membre du gouvernement couvre d’éloges le message royal du 26 septembre aux participants à une table ronde de haut niveau au siège de l’ONU sur «le pouvoir de l’éducation pour prévenir le racisme et la discrimination : le cas de l’antisémitisme». Il a loué le discours dont lecture a été donnée par le chef du gouvernement, Saâd-Eddine El Othmani. Visiblement très enthousiaste, ce responsable est allé jusqu'à attribuer au roi Mohammed VI la volonté d’enseigner la Shoah aux écoliers marocains.

Le roi a laissé la porte ouverte à toutes les interprétations

Michael Oren, député du parti Koulanou (Nous tous) de centre-droit, et ministre adjoint du cabinet du Premier ministre Nethanyahu a écrit ce vendredi que «le roi Mohammed VI a adressé un message moral fort à l’adresse du monde. L’antisémitisme et la négation de l'Holocauste monte en Occident. Le leader d’un Etat arabe fier prévoit d’intégrer l’éducation de l'Holocauste dans les écoles marocaines avec l’objectif de lutter contre l’antisémitisme. Visiblement, il y a un espoir». Un tweet repris ensuite par plusieurs médias israéliens.

