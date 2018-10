Arles : Des ouvriers agricoles marocains poursuivent leurs employeurs pour «esclavage»

Employés dans des champs agricoles du sud de la France, cinq travailleurs marocains détachés ont été entendus, jeudi, par les prud’hommes d’Arles. Les plaignants – dont trois femmes – disent avoir été victimes d’esclavage et demandent réparation. Selon l’AFP, ils font état d’heures supplémentaires, de primes de précarité et de congés non payés, en plus d’accident du travail non-déclaré et d’absence de repos hebdomadaire durant leur service entre 2012 et 2017.

En août dernier, Bernard Petit, avocat de la partie civile, avait indiqué que les employeurs mis en cause représentaient la société espagnole Laboral Terra, en plus d’une dizaine d’entreprises agricoles basées en France et ayant eu recours aux services de la première. Les plaignants avaient été détachés pour les besoins de missions dans huit entreprises de conditionnement de fruits et de légumes dans les Bouches-du-Rhône, le Vaucluse et le Gard.

Citée par l’AFP, l’une des ouvrières indique avoir travaillé jusqu’à 260 heures certains mois d’été, puis d’autres mois «plus du tout», tandis que son contrat et celui des autres plaignants «s’arrêtait sans préavis». Elle indique également avoir travaillé «sept jours sur sept, jusqu’à 12 heures par jour, et touché entre 300 et 1 500 euros les mois les plus remplis». «Ce n’est plus du travail détaché, mais de l’esclavage», renchérit-t-elle en signalant que «de nombreuses personnes étaient dans le même cas, mais n’osaient pas parler de peur d’être renvoyées dans leur pays».

Contacté par Yabiladi, le cabinet de Me Petit nous indique que cette séance a constitué une «première audience pour une salariée et une deuxième pour quatre autres. Il y a eu des renvois puisque plusieurs avocats se sont constitués» pour défendre le dossier de l’ensemble des ouvriers plaignants.